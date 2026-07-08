Alter schützt vor Kontrolle nichtJetzt kostenlos streamen
Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Folge 20: Alter schützt vor Kontrolle nicht
21 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12
Ein Reisender, der gerade aus der Karibik zurückkehrt, fällt den Beamten auf: Sie glauben, dass er etwas versteckt. Ein Kanadier muss erst mit der Wahrheit herausrücken, bevor er seine schwangere Frau und sein Kind in den Staaten sehen darf.
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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 2-3: Cineflix International Media Limited & © Season 1: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 1: Videorechte: Cineflix International Media Limited, Bildrechte: Seven Network (Australia)