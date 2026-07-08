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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Die Marihuana-Bauern

seven-networkStaffel 1Folge 28vom 08.07.2026
Die Marihuana-Bauern

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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Folge 28: Die Marihuana-Bauern

20 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12

Ein Amerikaner kommt aus der Dominikanischen Republik zurück und hat ein ungewöhnliches Paket dabei. Außerdem prüfen die Beamten das Gepäck eines Reisenden aus Nigeria, und in Chicago wird eine unbekannte Flüssigkeit zur Überprüfung ins Labor geschickt.

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