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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Mama Juana

seven-networkStaffel 1Folge 26vom 08.07.2026
Mama Juana

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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Folge 26: Mama Juana

21 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12

Am JFK Flughafen entdecken die Beamten in einem karibischen Gemisch Kokain. Indessen hofft ein chinesischer Student darauf, einreisen zu dürfen. Und bei einem Kolumbianer sind die Officers im Hinblick auf dessen Einreisegründe skeptisch.

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