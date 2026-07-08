Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

E-Boards für alle!

seven-networkStaffel 1Folge 22vom 08.07.2026
E-Boards für alle!

E-Boards für alle!Jetzt kostenlos streamen

Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Folge 22: E-Boards für alle!

21 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12

In Blaine wird ein Kanadier befragt, nachdem auf seinem Handy Bilder von Marihuana-Pflanzen entdeckt wurden. Ein Paar muss sich abtasten lassen, nachdem Drogenspürhunde bei ihnen angeschlagen haben.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
seven-network
Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Alle 2 Staffeln und Folgen