Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Folge 16: Der Düngerverkäufer
21 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12
In Buffalo lügt ein Verkäufer von Düngemitteln den Beamten ins Gesicht. Am O'Hare Flughafen macht ein Reisender verdächtige Angaben zu mitgeführtem Bargeld.
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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-3: Cineflix International Media Limited & © Season 1: Videorechte: Cineflix International Media Limited, Bildrechte: Seven Network (Australia)