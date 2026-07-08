Die nigerianische HochzeitJetzt kostenlos streamen
Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Folge 2: Die nigerianische Hochzeit
21 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12
Ein Reisender gibt an, in den USA auf eine Hochzeit gehen zu wollen. Doch die Beamten glauben ihm kein Wort. Die Untersuchung eines chinesischen Pakets geht nur schleppend voran.
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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 2-3: Cineflix International Media Limited & © Season 1: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 1: Videorechte: Cineflix International Media Limited, Bildrechte: Seven Network (Australia)