Braunschlag
Folge 1: Braunschlag (1/8): Ein heiliges Wunder
In der schwarzhumorigen Satire wird das Dorf zur Bühne großer moralischer Abgründe, als aus einer Disconacht und einer Schnapsidee der Plan entsteht, Braunschlag wieder zum Blühen zu bringen. Inhalt: Bürgermeister Tschach hat kein leichtes Leben. Nicht nur, dass seine Gemeinde Braunschlag pleite ist, will auch seine Tochter mit ihrem zwielichtigen Freund Ronnie an sein Geld, seine Ehe ist völlig am Ende und so verbringt er seine Nächte ausschließlich in der maroden Disco seines unfruchtbaren Freundes Richard Pfeisinger. Mit ihm brütet er die Schnapsidee aus, eine Marienerscheinung zu fingieren, um Braunschlag wieder zum Blühen zu bringen. Besetzung: Robert Palfrader (Gerri Tschach) Maria Hofstätter (Herta Tschach) Nicholas Ofczarek (Richard Pfeisinger) Nina Proll (Elfi Pfeisinger) Manuel Rubey (Banyardi) Adina Vetter (Silke) Sabrina Reiter (Babs Tschach) Christopher Schärf (Ronnie) Simon Schwarz (Katzlbrunner) Raimund Wallisch (Reinhard Matussek) Branko Samarovski (Feist sen.) Thomas Stipsits (Feist jr.) Stefanie Reinsperger (Polizistin Gerti) Erol Nowak (Polizist Hannes) Regie: David Schalko Bildquelle: ORF/Superfilm/Ingo Pertramer
