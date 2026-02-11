Braunschlag (6/8): Der neue BürgermeisterJetzt kostenlos streamen
Braunschlag
Folge 6: Braunschlag (6/8): Der neue Bürgermeister
In Braunschlag geht es turbulent weiter. Dr. Feist wurde nach dem Überfall, bei dem er angeschossen wurde, ein Bein abgenommen. Und nachdem der alte Matussek von Bauxi zerfleischt worden war, droht die Stimmung in Braunschlag endgültig zu kippen. Gerri übergibt das Bürgermeisteramt an den nun in Braunschlag sesshaft gewordenen Banyardi. Dessen Liebe, Silke, kündigt plötzlich ihren Job am Bauernhof von Gerris Mutter und geht ohne Abschied. Katzlbrunner, der Sekretär des Landeshauptmannes, wird von Richard in seiner Disco bewusstlos geschlagen, weil er Gerri provoziert hat. Besetzung: Robert Palfrader (Gerri Tschach) Maria Hofstätter (Herta Tschach) Nicholas Ofczarek (Richard Pfeisinger) Nina Proll (Elfi Pfeisinger) Manuel Rubey (Banyardi) Adina Vetter (Silke) Sabrina Reiter (Babs Tschach) Christopher Schärf (Ronnie) Simon Schwarz (Katzlbrunner) Raimund Wallisch (Reinhard Matussek) Branko Samarovski (Feist sen.) Thomas Stipsits (Feist jr.) Stefanie Reinsperger (Polizistin Gerti) Erol Nowak (Polizist Hannes) Buch und Regie: David Schalko Bildquelle: ORF/Superfilm
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