Braunschlag (4/8): Der ÜberfallJetzt kostenlos streamen
Braunschlag
Folge 4: Braunschlag (4/8): Der Überfall
Die Madonna ist nieder gebrannt worden und die Stimmung in Braunschlag verschärft sich. Nicht nur, dass die Einwohner des Wunders müde werden, versammeln sich auch immer mehr Religionsfanatiker auf dem Gemeindeplatz. Gerri Tschach, der sich zunehmend von Gott verfolgt fühlt, bekommt Panik, dass er sich von Elfi HIV geholt hat. Er macht einen Aidstest. Elfi beichtet Richard, dass sie bei der Samenbank war und jemanden ausgesucht hat, der Richard sehr ähnlich schaut. Richard will trotzdem, dass sie das Kind wegmachen lässt. Bei einem Banküberfall wird dem alten Dorfarzt Dr. Feist ins Bein geschossen. Besetzung: Robert Palfrader (Gerri Tschach) Maria Hofstätter (Herta Tschach) Nicholas Ofczarek (Richard Pfeisinger) Nina Proll (Elfi Pfeisinger) Manuel Rubey (Banyardi) Adina Vetter (Silke) Sabrina Reiter (Babs Tschach) Christopher Schärf (Ronnie) Simon Schwarz (Katzlbrunner) Raimund Wallisch (Reinhard Matussek) Branko Samarovski (Feist sen.) Thomas Stipsits (Feist jr.) Stefanie Reinsperger (Polizistin Gerti) Erol Nowak (Polizist Hannes) Regie:David Schalko Bildquelle: ORF/Superfilm/Ingo Pertramer
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