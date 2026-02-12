Braunschlag (8/8): Freunde fürs LebenJetzt kostenlos streamen
Braunschlag
Folge 8: Braunschlag (8/8): Freunde fürs Leben
Nach der Entdeckung ihres Kellerverlieses ergreift Frau Berner die Flucht. Ein Streit im Keller führt dazu, dass der Mediamarkt-Verkäufer das Waschbecken rausreißt und ein Luftschacht den Weg nach draußen ermöglicht. Es grenzt an den Keller von Tschach, der gerade mit Tochter Babs eine mediterrane Stube für Herta baut, in der Hoffnung, dass seine Frau wieder heimkehrt. Da fällt Katzlbrunner plötzlich alles wieder ein: Das mit dem Wunder, das mit den Russen und auch, dass Gerri ein Verhältnis mit Elfi, der Frau von Richard hat. Richard flippt völlig aus und spricht kein Wort mehr. Stattdessen beginnt er einen skurrilen Amoklauf, der im Freibad von Braunschlag endet. Besetzung: Robert Palfrader (Gerri Tschach) Maria Hofstätter (Herta Tschach) Nicholas Ofczarek (Richard Pfeisinger) Nina Proll (Elfi Pfeisinger) Manuel Rubey (Banyardi) Adina Vetter (Silke) Sabrina Reiter (Babs Tschach) Christopher Schärf (Ronnie) Simon Schwarz (Katzlbrunner) Raimund Wallisch (Reinhard Matussek) Branko Samarovski (Feist sen.) Thomas Stipsits (Feist jr.) Stefanie Reinsperger (Polizistin Gerti) Erol Nowak (Polizist Hannes) Regie und Buch: David Schalko Bildquelle: ORF/Superfilm
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