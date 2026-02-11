Braunschlag (5/8): BauxiJetzt kostenlos streamen
Braunschlag
Folge 5: Braunschlag (5/8): Bauxi
Frau Berner, Tschachs Nachbarin, verdächtigt Ronnie, den Freund dessen Tochter, den Banküberfall begangen zu haben. Dieser fällt damit auf, plötzlich wieder Geld zu haben. Bürgermeister Gerri Tschach, der von allen Seiten wegen dem Wunderwald bedroht wird, wird von seiner Frau Herta verlassen. Zusätzlich spitzt sich die Situation in der Bevölkerung zu. Vatikankommissar Banyardi hat sein Priestergewand abgelegt. Silke weist ihn daraufhin zurück. Bei einer Volksversammlung erfährt Gerri Tschach, dass St. Pölten mit den Russen unter einer Decke steckt. Elfi und Gerri beschließen aufgrund der Erpressung, Richard von ihrer Affäre zu erzählen. Besetzung: Robert Palfrader (Gerri Tschach) Maria Hofstätter (Herta Tschach) Nicholas Ofczarek (Richard Pfeisinger) Nina Proll (Elfi Pfeisinger) Manuel Rubey (Banyardi) Adina Vetter (Silke) Sabrina Reiter (Babs Tschach) Christopher Schärf (Ronnie) Simon Schwarz (Katzlbrunner) Raimund Wallisch (Reinhard Matussek) Branko Samarovski (Feist sen.) Thomas Stipsits (Feist jr.) Stefanie Reinsperger (Polizistin Gerti) Erol Nowak (Polizist Hannes) Regie: David Schalko Bildquelle: ORF/Milenko Badzic
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