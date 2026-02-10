Braunschlag (3/8): Der FluchJetzt kostenlos streamen
Braunschlag
Folge 3: Braunschlag (3/8): Der Fluch
Bei Gerri Tschach geht alles schief und er glaubt, ein Fluch lastet auf ihm. Der unfruchtbare Richard sucht denjenigen, der seine Frau geschwängert hat. Gerri soll ihm dabei helfen. Silke hingegen scheitert am Gelübde von Vatikankommissar Banyardi. Gerri bekommt nach einem Tennismatch mit Richard einen Gips verpasst. Es geht bergab. Russen erpressen ihn, um am Wunder mitzuverdienen. Und er hat Angst, dass Elfi in Wahrheit von ihm schwanger ist, weil er seit geraumer Zeit ein Verhältnis mit ihr hat. Besetzung: Robert Palfrader (Gerri Tschach) Maria Hofstätter (Herta Tschach) Nicholas Ofczarek (Richard Pfeisinger) Nina Proll (Elfi Pfeisinger) Manuel Rubey (Banyardi) Adina Vetter (Silke) Sabrina Reiter (Babs Tschach) Christopher Schärf (Ronnie) Simon Schwarz (Katzlbrunner) Raimund Wallisch (Reinhard Matussek) Branko Samarovski (Feist sen.) Thomas Stipsits (Feist jr.) Stefanie Reinsperger (Polizistin Gerti) Erol Nowak (Polizist Hannes) Buch und Regie: David Schalko Bildquelle: ORF/Superfilm/Ingo Pertramer
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