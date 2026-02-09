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Braunschlag

Braunschlag (2/8): Das Wirtschaftswunder

ORF1Staffel 1Folge 2vom 09.02.2026
Braunschlag (2/8): Das Wirtschaftswunder

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Folge 2: Braunschlag (2/8): Das Wirtschaftswunder

45 Min.Folge vom 09.02.2026

Das Wunder von Braunschlag zieht seine Kreise. Während Richard und Gerri mit der Wunderstelle Geld scheffeln, hat Elfi nur eines im Kopf, schwanger zu werden. Der Vatikankommissar Banyardi versucht indessen vergeblich, dem Spuk Herr zu werden. Da er sich aber in die deutsche Magd Silke, die auf dem Hof von Gerri Tschachs Mutter arbeitet, verliebt, möchte er die Untersuchung des Wunders ein wenig verlängern. Endlich ist Elfi schwanger, doch sie weiß nicht, dass ihr Ehemann Richard unfruchtbar ist. Besetzung: Robert Palfrader (Gerri Tschach) Maria Hofstätter (Herta Tschach) Nicholas Ofczarek (Richard Pfeisinger) Nina Proll (Elfi Pfeisinger) Manuel Rubey (Banyardi) Adina Vetter (Silke) Sabrina Reiter (Babs Tschach) Christopher Schärf (Ronnie) Simon Schwarz (Katzlbrunner) Raimund Wallisch (Reinhard Matussek) Branko Samarovski (Feist sen.) Thomas Stipsits (Feist jr.) Stefanie Reinsperger (Polizistin Gerti) Erol Nowak (Polizist Hannes) Regie: David Schalko Bildquelle: ORF/Superfilm/Ingo Pertramer

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