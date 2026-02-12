Braunschlag (7/8): Im KellerJetzt kostenlos streamen
Braunschlag
Folge 7: Braunschlag (7/8): Im Keller
Katzlbrunner wacht aus dem Koma auf und hat das Gedächtnis verloren. Er glaubt, er studiert noch immer Biologie und will mit Politik nichts zu tun haben. Babs versucht ihre Mutter Herta zum Nachhause kommen zu bewegen, während die Tantratherapeutin Gitti versucht, Gerri zu verführen. Frau Berner lockt Dr. Feist trotz Beinamputation lasziv zu sich und verführt ihn. Ronnie sitzt im Keller von Frau Berner eingesperrt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, der vor 10 Jahren weglaufen wollte und einem Mediamarktverkäufer, der sie vor zwei Jahren verärgerte. Dr. Feist entdeckt das Verlies und wird ebenfalls eingesperrt. Besetzung: Robert Palfrader (Gerri Tschach) Maria Hofstätter (Herta Tschach) Nicholas Ofczarek (Richard Pfeisinger) Nina Proll (Elfi Pfeisinger) Manuel Rubey (Banyardi) Adina Vetter (Silke) Sabrina Reiter (Babs Tschach) Christopher Schärf (Ronnie) Simon Schwarz (Katzlbrunner) Raimund Wallisch (Reinhard Matussek) Branko Samarovski (Feist sen.) Thomas Stipsits (Feist jr.) Stefanie Reinsperger (Polizistin Gerti) Erol Nowak (Polizist Hannes) Regie und Buch: David Schalko Bildquelle: ORF/Superfilm/Ingo Pertramer
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick