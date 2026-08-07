Cloud, KI & Daten: Wem gehört Österreichs digitale Zukunft?Jetzt kostenlos streamen
Brennpunkt Medien
Folge 8: Cloud, KI & Daten: Wem gehört Österreichs digitale Zukunft?
26 Min.Folge vom 07.08.2026
Künstliche Intelligenz, Cloud-Systeme und Rechenzentren verändern unsere digitale Welt. Doch wie abhängig ist Österreich von internationalen Tech-Konzernen? Cybersicherheitsexperte Cornelius Granig warnt davor, wichtige digitale Infrastruktur vollständig in fremde Hände zu geben. Er fordert mehr Eigenständigkeit bei Daten, Software und Medien. Denn in einer zunehmend vernetzten Gesellschaft geht es um eine zentrale Frage: Wer kontrolliert die Systeme, auf die wir täglich angewiesen sind?
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Genre:Dokumentation, Talk
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Copyrights:© Season 1: krone.tv