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Brennpunkt Medien

Daten für alle – Wem gehört unser digitales Leben?

krone.tvStaffel 1Folge 9vom 13.08.2026
Daten für alle – Wem gehört unser digitales Leben?

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Folge 9: Daten für alle – Wem gehört unser digitales Leben?

25 Min.Folge vom 13.08.2026

Ob Online-Shopping, Social Media oder Smartphone: Täglich hinterlassen wir unzählige Daten. Doch wer profitiert davon und wie nützen sie uns allen? In dieser Ausgabe von „Brennpunkt Medien“ spricht Moderatorin Jana Pasching mit der Politikwissenschaftlerin Barbara Prainsack. Die Expertin erklärt, warum Daten ein gemeinsamer gesellschaftlicher Reichtum sind, wie wir die Macht der Big-Tech-Konzerne begrenzen und wie Europa die Kontrolle über seine Daten zurückgewinnen kann.

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