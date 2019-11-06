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SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 14vom 06.11.2019
Junge Bengel outen sich: Wir stehen auf Wuchtbrummen!

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Folge 14: Junge Bengel outen sich: Wir stehen auf Wuchtbrummen!

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Deniz hat eine Vorliebe für beleibte Frauen. Für ihn müssen sie deutlich mehr als 100 Kilo auf die Waage bringen und ordentlich was auf den Hüften haben. Die dünnen Frauen erinnern ihn zu sehr an Männer. Doch Katharina kann er damit immer noch nicht überzeugen. Die 18-Jährige hält Deniz für absolut krank. Als dann auch noch Linda mit ihren 140 Kilo die Bühne stürmt, ist Chaos programmiert. Eine hitzige Diskussion über Geschmack entbrennt ... Rechte: Sat.1

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