Staffel 10Folge 37vom 02.06.2016
Lustgreis! Deine Freundin ist zu jung für dich!Jetzt kostenlos streamen
Britt
Folge 37: Lustgreis! Deine Freundin ist zu jung für dich!
42 Min.Folge vom 02.06.2016
Anjas Freund ist doppelt so alt wie sie und im Bett eine Granate. Die beiden haben den besten Sex ihres Lebens. Davon kann Werner nur träumen. Er steht auf 18-jährige Frauen und möchte am liebsten Pornodarsteller werden. Doch in der Sendung bekommt er von allen Seiten Gegenwind. Eins ist klar: Heute wird hitzig diskutiert, Haut gezeigt und Fakten auf den Tisch gebracht. Es wird spannend!
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1