SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 50vom 06.11.2019
41 Min.Folge vom 06.11.2019

Ulrike rechnet heute mit ihrer ehemals besten Freundin Melanie ab, die ihrem Freund Daniel über ein halbes Jahr verschwiegen hat, dass sie mit der kleinen Emely schwanger ist. Mit ihrem Auftritt bei Britt möchte sie jedoch vor allem erreichen, dass Melanie einem Vaterschaftstest zustimmt. Auch Daniel ist skeptisch, was die Vaterschaft angeht, und bemängelt vor allem Melanies Hygiene. Wird Melanie diesem Test zustimmen? Rechte: Sat.1

