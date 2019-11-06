Staffel 10Folge 56vom 06.11.2019
Hausfrauenstreik! Ich bin nicht länger Eure Putze!Jetzt kostenlos streamen
Britt
Folge 56: Hausfrauenstreik! Ich bin nicht länger Eure Putze!
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Stefanie schmeißt den Haushalt komplett allein, weil ihr Mann Mario findet, das sei Frauensache. Rosella räumt und wischt ihrem Freund in einer Tour hinterher und darf sich dabei auch noch anhören, dass sie ihn stört. Und Julia bringt ihrem Freund Nevzat den Kaffee aufs Klo, damit er seine innere Ruhe finden kann. Doch heute wird bei Britt abgerechnet ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1