Staffel 10Folge 79vom 06.11.2019
Gnadenlose Wahrheit - heute fliegst Du auf!Jetzt kostenlos streamen
Britt
Folge 79: Gnadenlose Wahrheit - heute fliegst Du auf!
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Fabian weiß nicht mehr, was er noch glauben soll. Seine Ex Lydia hat ein Kind von ihm - zumindest dachte er das. Doch auf einmal sagt Lydia, dass noch ein anderer Mann als Vater des kleinen Nico in Frage kommt. Denn sie hatte nur ein paar Stunden nach Fabian ungeschützten Sex mit Frank. Pikant ist auch, dass Lydia zwischendurch immer wieder was mit Frauen haben soll. Fabian will um Nico kämpfen - doch ist der Kleine tatsächlich sein Sohn? Rechte: Sat.1
Britt
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1