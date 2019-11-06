Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Britt

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 90vom 06.11.2019
Bettromanze: Kann unsere Beziehung überleben?

Bettromanze: Kann unsere Beziehung überleben?Jetzt kostenlos streamen

Britt

Folge 90: Bettromanze: Kann unsere Beziehung überleben?

42 Min.Folge vom 06.11.2019

War es Torschlusspanik oder warum hat Pascal seine Freundin Jenny mit seiner Ex betrogen? Gibt es womöglich noch weitere Frauen in seinem Leben? Jenny ist verzweifelt und bittet Britt, Pascal an den Lügendetektor anschließen zu lassen. Kevin will heute alles geben, um seine Exfreundin Jessica zurückzuerobern - nach sieben Monaten beendete sie die Beziehung, weil sie sich vernachlässigt fühlte. Kevin bereut sein Verhalten zutiefst ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 10

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt
SAT.1 GOLD

Britt

Alle 6 Staffeln und Folgen