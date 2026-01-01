Staffel 1Folge 10
Folge 10: Ra und die Sumpfmonster / Besessen
24 Min.Ab 6
Die Schüler machen einen Campingausflug in den Gruselwald. Ra fälscht sogar die Unterschrift seiner Eltern, um mitkommen zu können. Doch dann bekommt er Angst. Mr. Burns stellt die Aufgabe, einen menschlichen Körper in Besitz zu nehmen.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.