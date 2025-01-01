Staffel 1Folge 3
Caspers Gruselschule
24 Min.Ab 6
Um Thatchs Mobbing in der Klasse entgegenzuwirken, verbündet sich Casper heimlich mit Ra und Mantha. Doch dieses Bündnis bleibt nicht geheim. Der unsportliche Ra möchte endlich auch im Sport auftrumpfen. Casper hilft ihm mit einem besonderen Talent.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.