Staffel 1Folge 17
Caspers Gruselschule
Folge 17: Technik mit Tücken / Ra genial
24 Min.Ab 6
Ra ignoriert die Gebrauchsanweisung seines neuen Sarkophags und bekommt deswegen große Schwierigkeiten mit der Wächtermumie. Ra nutzt das Antwortorium für den Geschichtstest, auf den er nicht gelernt hat. Doch damit bringt er andere in Gefahr.
