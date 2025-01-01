Staffel 1Folge 16
Caspers Gruselschule
Folge 16: Alles Schwindel! / Der letzte Umpana
24 Min.Ab 6
Aus Versehen beißt Ra in Thatchs Sandwich. Er hat Angst, ein Vampir zu werden, und Thatch nutzt diese Angst für seine Zwecke aus. Um Jimmy vor Norman zu schützen, verkleidet Casper den Fleischie und schmuggelt ihn in die Gruselschule.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
