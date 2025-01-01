Staffel 1Folge 19
Caspers Gruselschule
Folge 19: Quasi im Stress / Ohne Schweiß kein Preis
24 Min.Ab 6
Quasis Arbeiten an der Schule werden für selbstverständlich hingenommen. Sein Wohlbefinden bleibt dabei auf der Strecke und tritt daher in den Streik. Als einziger meldet sich Casper für die Ausbildung als Erster Maat. Er bereut seine Entscheidung.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
6
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.