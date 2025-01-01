Staffel 1Folge 11
Caspers Gruselschule
Folge 11: Weihnachtsschrecken / Die Ewigkeitsuhr
24 Min.Ab 6
Zum Weihnachtsfest sollen Fleischies erschreckt werden. Casper kann die Zeit anhalten.
Caspers Gruselschule
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.