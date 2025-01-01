Staffel 1Folge 4
Folge 4: Häschenalarm / Der Grimmigtag
24 Min.Ab 6
Auf dem Gelände der Gruselschule wird ein Häschen entdeckt und wegen Schauergeschichten von allen gejagt. Nur Casper glaubt nicht an diese Gerüchte. In der Nicht-Lach-Prüfung werden die Schüler in Zweiergruppen getestet. Thatch trifft auf Casper.
Caspers Gruselschule
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.