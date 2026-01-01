Staffel 1Folge 7
Caspers Gruselschule
Folge 7: Gruselpfadfinder / Die Nachtschreckenaktion
24 Min.Ab 6
Casper möchte Pfadfinder werden und findet dann heraus, dass ein Pfadfinder überhaupt nicht das macht, was er sich vorgestellt hatte. Die Nachtschreckaktion fällt auf Halloween und verfehlt ihre Wirkung. Nur Thatch schafft es, zu erschrecken.
Caspers Gruselschule
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.