Staffel 1Folge 14
Caspers Gruselschule
Folge 14: Schrecken im Krankenhaus / Die Onkel-Invasion
24 Min.Ab 6
Jimmy spielt heimlich mit seinen Freunden im Gespensterhaus. Als er einen Hautausschlag bekommt, rufen Casper, Mantha und Ra einen Krankenwagen. Caspers Onkel gefährden mit ihrem Besuch seine Berechtigung zur Gruselschule zu gehen.
Caspers Gruselschule
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.