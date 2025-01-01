Staffel 1Folge 15
Geburtstag mit Hindernissen / Schatzfieber
Caspers Gruselschule
Folge 15: Geburtstag mit Hindernissen / Schatzfieber
24 Min.Ab 6
Ra wird 2.500 Jahre alt und niemand gratuliert ihm. Sein Urgroßvater versucht, eine Geburtstagsfeier für Ra zu schmeißen. Doch es hapert an der Stimmung. Casper sucht für den Käpt'n einen geheimen Schatz, von dem dann aber auch andere Wind bekommen.
Caspers Gruselschule
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.