Staffel 1Folge 23
Caspers Gruselschule
Folge 23: Geisterjäger in Gefahr / Das Glibberballturnier
24 Min.Ab 6
Jimmys Vater ist Geisterjäger und möchte alle Schreckenswesen fangen. Das bringt ihn selbst in Lebensgefahr. Casper, Mantha und Ra helfen ihm. Kibosh wirft der Gruselschule mangelnde Disziplin vor. Ein Glibberballturnier soll das ändern.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe: 6
6
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.