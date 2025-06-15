Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Charmed - Zauberhafte Hexen

Das Buch der Schatten

sixxStaffel 1Folge 1
Das Buch der Schatten

Das Buch der SchattenJetzt kostenlos streamen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 1: Das Buch der Schatten

42 Min.Ab 12

Prue, Piper und Phoebe beziehen das Haus ihrer toten Großmutter. Sie finden das "Buch der Schatten" und erfahren, dass ihre Vorfahren gute Hexen gewesen sind. Auch die Schwestern haben besondere Fähigkeiten: Phoebe kann in die Zukunft sehen, Piper die Zeit stillstehen lassen und Prue Gegenstände bewegen. Während die drei sich mit der neuen Situation auseinandersetzen müssen, jagt Prues Freund, Inspektor Trudeau, einen Frauenmörder. Bei den Opfern handelt es sich um Hexen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Charmed - Zauberhafte Hexen
sixx
Charmed - Zauberhafte Hexen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Alle 8 Staffeln und Folgen