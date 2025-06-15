Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 1: Das Buch der Schatten
42 Min.Ab 12
Prue, Piper und Phoebe beziehen das Haus ihrer toten Großmutter. Sie finden das "Buch der Schatten" und erfahren, dass ihre Vorfahren gute Hexen gewesen sind. Auch die Schwestern haben besondere Fähigkeiten: Phoebe kann in die Zukunft sehen, Piper die Zeit stillstehen lassen und Prue Gegenstände bewegen. Während die drei sich mit der neuen Situation auseinandersetzen müssen, jagt Prues Freund, Inspektor Trudeau, einen Frauenmörder. Bei den Opfern handelt es sich um Hexen.
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.