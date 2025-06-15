Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

Rückkehr aus dem Jenseits

sixxStaffel 1Folge 9
Rückkehr aus dem Jenseits

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 9: Rückkehr aus dem Jenseits

41 Min.Ab 12

Die gute Hexe Melinda hatte vor 300 Jahren den bösen Hexenmeister Matthew Tate in ein Medaillon verbannt. Er hatte versucht, ihre magischen Kräfte zu rauben. Nun gerät das Medaillon in die Hände von Rex und Hannah, die diese Legende kennen. Die beiden wollen den Hexenmeister befreien, um Prue, Phoebe und Piper um ihre Fähigkeiten zu bringen. Nichts ahnend öffnet Prue das Schmuckstück und Tate kommt frei. Ein heftiger Kampf zwischen Gut und Böse beginnt ...

