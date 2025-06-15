Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 13: Liebe ist die stärkste Macht
42 Min.Ab 12
Prue und Phoebe stehen plötzlich einem Dämon gegenüber, der mehr als 1.300 Jahre alt ist und sich von Ängsten ernährt. Gerade als es danach aussieht, dass sich die Hexen zu Tode fürchten, bekommen sie in völlig unerwarteter Form Hilfe ... Piper ist davon überzeugt, dass Beziehungen, die an einem Freitag den 13. beginnen, zum Scheitern verurteilt sind. Als sie ausgerechnet an diesem Tag einen attraktiven Fremden kennenlernt, ist Frust vorprogrammiert ...
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.