Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Charmed - Zauberhafte Hexen

Wer hat Angst vorm Schwarzen Mann?

sixxStaffel 1Folge 15
Wer hat Angst vorm Schwarzen Mann?

Wer hat Angst vorm Schwarzen Mann?Jetzt kostenlos streamen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 15: Wer hat Angst vorm Schwarzen Mann?

42 Min.Ab 12

Eine Schreckensgestalt aus Phoebes Kindheit erwacht zu neuem Leben: Der Schwarze Mann will das Haus in seine Gewalt bringen. Es gelingt ihm, Phoebe seinen Willen aufzuzwingen. Er verleiht ihr eine neue Kraft, mit der sie ihre Schwestern terrorisiert und schließlich aus dem Haus jagt. Ein Kraftfeld soll verhindern, dass sie wieder zurückkommen. Prue und Piper versuchen, an den Zauberspruch zu kommen, der die Verbannung auflöst - doch den kennt nur Phoebe ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Charmed - Zauberhafte Hexen
sixx
Charmed - Zauberhafte Hexen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Alle 8 Staffeln und Folgen