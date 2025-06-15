Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Charmed - Zauberhafte Hexen

Machtlos

sixxStaffel 1Folge 10
Machtlos

MachtlosJetzt kostenlos streamen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 10: Machtlos

43 Min.Ab 12

Prues Chef Rex versucht mit allen Mitteln, an die magischen Hexenkräfte der drei Schwestern zu kommen. Und dabei lässt er nichts unversucht: Er bringt Prue in den Verdacht, ein wertvolles Diadem gestohlen zu haben - darauf wird Prue verhaftet. Doch zum Glück greift Leo in das Geschehen ein ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Charmed - Zauberhafte Hexen
sixx
Charmed - Zauberhafte Hexen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Alle 8 Staffeln und Folgen