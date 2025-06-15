Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 10: Machtlos
43 Min.Ab 12
Prues Chef Rex versucht mit allen Mitteln, an die magischen Hexenkräfte der drei Schwestern zu kommen. Und dabei lässt er nichts unversucht: Er bringt Prue in den Verdacht, ein wertvolles Diadem gestohlen zu haben - darauf wird Prue verhaftet. Doch zum Glück greift Leo in das Geschehen ein ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Charmed - Zauberhafte Hexen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.