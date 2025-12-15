Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 16: Man stirbt nur dreimal
43 Min.Ab 12
Phoebe hat eine schreckliche Vision: Sie sieht, wie ihre Schwester Prue von einem Kristallschwert durchbohrt wird. Leider kann sie während dieser Vision den Täter nicht erkennen. Wenig später stellt sich heraus, dass der unverwundbare Gabriel hinter Prue her ist. Das steigert Phoebes Entsetzen noch, denn Gabriel kann nur besiegt werden, wenn es gelingt, ihm sein Schwert zu entreißen ...
Charmed - Zauberhafte Hexen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.