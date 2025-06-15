Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 2: Teuflische Augen
42 Min.Ab 12
Javna taucht auf - ein Wesen, das sich einmal im Jahr sieben Tage unter die Menschen mischt, um neue Lebenskraft zu tanken. Es verwandelt sich in den Starfotografen Stefan und lockt junge, hübsche Mädchen ins Atelier. Dort entzieht Javna ihnen ihre Energie, sodass sich die Opfer binnen Sekunden in verwirrte alte Greisinnen verwandeln. Auch Phoebe gerät in seinen Bann ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.