Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 8: Der Wahrheitszauber
43 Min.Ab 12
Prue entdeckt im "Buch der Schatten" einen sogenannten Wahrheitszauber. Um herauszufinden, ob Andy sie auch noch lieben würde, wenn er wüsste, dass sie eine Hexe ist, wendet sie den Zauberspruch an. Währenddessen sieht Phoebe mit ihren Fähigkeiten den Mord an einer jungen Frau voraus. Der Mörder erweist sich als gefährlicher Dämon aus der Zukunft - der es schließlich auch auf Prue abgesehen hat. Die Schwestern haben alle Hände voll zu tun, den Dämon abzuwehren ...
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.