Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Charmed - Zauberhafte Hexen

Im Bann der Walküren (1)

sixxStaffel 6Folge 1
Im Bann der Walküren (1)

Im Bann der Walküren (1)Jetzt kostenlos streamen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 1: Im Bann der Walküren (1)

43 Min.Ab 12

Leo ist verschwunden. Niemand weiß, dass Chris, der neue Wächter des Lichts, ihn nach Walhalla verbannt hat, wo er von den Walküren bewacht wird. Da Leo sich von Piper getrennt hat, fällt sein Verschwinden zunächst nicht auf. Erst als Paige und Phoebe ihn sprechen wollen, muss Chris zugeben, dass er vermisst wird. Die Schwestern beginnen mit der Suche. Schließlich kann Paige ihn mit Wyatts Hilfe auspendeln. Paige und Phoebe beamen sich daraufhin nach Walhalla.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Charmed - Zauberhafte Hexen
sixx
Charmed - Zauberhafte Hexen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Alle 8 Staffeln und Folgen