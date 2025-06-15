Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 16: Piper und Leo
42 Min.Ab 12
Zwischen Leo und Piper läuft es nicht besonders gut. Chris hat die Hoffnung aufgegeben, je von ihnen gezeugt zu werden. Als ein Wächter der Finsternis die Halliwells angreifen will, beschließen sie, den Attentäter zu verfolgen, um seinen Auftraggeber zu finden. Auf der Jagd nach dem Wächter werden Piper und Leo in den Limbus geschleudert. In dieser Welt zwischen Leben und Tod sind sie ein leichtes Ziel für den Angreifer, denn ihre Kräfte zeigen keine Wirkung mehr.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Charmed - Zauberhafte Hexen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.