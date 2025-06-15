Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

sixxStaffel 6Folge 16
42 Min.Ab 12

Zwischen Leo und Piper läuft es nicht besonders gut. Chris hat die Hoffnung aufgegeben, je von ihnen gezeugt zu werden. Als ein Wächter der Finsternis die Halliwells angreifen will, beschließen sie, den Attentäter zu verfolgen, um seinen Auftraggeber zu finden. Auf der Jagd nach dem Wächter werden Piper und Leo in den Limbus geschleudert. In dieser Welt zwischen Leben und Tod sind sie ein leichtes Ziel für den Angreifer, denn ihre Kräfte zeigen keine Wirkung mehr.

