Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 10: Zwischen den Zeiten
42 Min.Ab 12
Die Phoenix-Hexe Bianca ist zurückgekehrt, um ihren Verlobten Chris zurück in die Zukunft zu entführen. Sie setzt Piper, Paige und Phoebe mit einem Zauber außer Gefecht. Bevor sie aber mit Chris das Tor der Zukunft passiert, kann er einen verschlüsselten Hilferuf hinterlassen. Dort trifft Chris, seiner Kräfte beraubt, Pipers Sohn Wyatt wieder. Der sieht in ihm einen Verräter und will Chris töten - doch Bianca, die Chris immer noch liebt, stellt sich auf seine Seite.
Charmed - Zauberhafte Hexen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.