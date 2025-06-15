Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 20: Magische Männer
41 Min.Ab 12
Paige ist mit den Aufgaben der mächtigen Drei auf sich allein gestellt, denn Phoebe hat ihre Kräfte verloren und Piper wartet in der Zauberschule auf die Geburt ihres Sohnes. Damit sie wieder etwas Entspannung findet, erschafft sich Paige ihren Traummann. Was sie nicht weiß: Sie hat gleichzeitig auch Vincent, eine böse Version des Traumprinzen, geschaffen. Dieser treibt als Dämon sein Unwesen und versucht, Paige auf die dunkle Seite zu ziehen.
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.