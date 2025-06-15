Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

Die Spinne

sixxStaffel 6Folge 18
Die Spinne

Folge 18: Die Spinne

41 Min.Ab 12

Alle 100 Jahre erscheint der Spinnendämon, um seine Kräfte dadurch zu erneuern, dass er die Magie besonders mächtiger Wesen aussaugt. Diesmal hat er Piper im Visier, doch sein erster Angriff scheitert. Dafür gerät Chris in seine Gewalt und wird infiziert. Erst mit Chris' Hilfe schafft es der Dämon, Piper einzufangen. Doch Leo und ihre Schwestern stellen ihn in seinem Versteck und töten ihn. Piper ist wieder frei - in der Zwischenzeit ist Chris aber zur Spinne mutiert.

sixx
