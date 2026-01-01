Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

Paramount GlobalStaffel 6Folge 6
41 Min.Ab 12

Die Hexen wollen sich eine Pause gönnen, Chris hingegen will Dämonen jagen. Weil sich die Schwestern weigern mitzumachen, setzt Chris - dessen Autorität auf dem Spiel steht - einen Dämon auf sie an: Gith lockt seine Opfer in andere Welten, die sie sich mit ihren Sehnsüchten selbst erschaffen, und das hat tödliche Konsequenzen. Auch Piper, Paige und Phoebe werden zu Gefangenen ihrer eigenen Sehnsüchte. Chris sucht Gith auf, doch sein Plan, ihn zu töten, misslingt.

