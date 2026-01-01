Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 6: Opfer der Sehnsucht
41 Min.Ab 12
Die Hexen wollen sich eine Pause gönnen, Chris hingegen will Dämonen jagen. Weil sich die Schwestern weigern mitzumachen, setzt Chris - dessen Autorität auf dem Spiel steht - einen Dämon auf sie an: Gith lockt seine Opfer in andere Welten, die sie sich mit ihren Sehnsüchten selbst erschaffen, und das hat tödliche Konsequenzen. Auch Piper, Paige und Phoebe werden zu Gefangenen ihrer eigenen Sehnsüchte. Chris sucht Gith auf, doch sein Plan, ihn zu töten, misslingt.
Charmed - Zauberhafte Hexen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.