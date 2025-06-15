Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 12: Der perfekte Mann
43 Min.Ab 12
Nachdem sie Wyatt vor einem Dämon gerettet hat, beschließt Piper, den Männern abzuschwören und sich nur noch um ihren Sohn zu kümmern. Doch ihre Schwestern wissen mit Pipers Enthaltsamkeit nichts anzufangen und bemühen sich um Abhilfe: Phoebe und Paige schenken ihr zum Geburtstag einen Tag mit Mr. Right - einem Traummann, den sie speziell erschaffen haben. In all dem Trubel um Mr. Right gelingt es einer Gruppe von Dämonen, Wyatt zu entführen.
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.