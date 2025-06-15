Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

Staffel 6Folge 3
Folge 3: Vergissmeinnicht

42 Min.Ab 12

Den Schwestern fällt auf, dass sie teilweise vergessen haben, was am Tag zuvor passiert ist. Ein Zauberspruch soll nun die Zeit zurückdrehen und ihre Erinnerungslücken füllen. Dabei erfahren sie, dass Wyatts Zauber die Cleaner auf den Plan gerufen hat - ihre Aufgabe besteht darin, zu verhindern, dass die Magie von den Menschen entdeckt wird. Sie haben Wyatt entführt und das Gedächtnis der Schwestern gelöscht. Zwischen den Hexen und den Cleanern entbrennt ein Kampf um Wyatt.

