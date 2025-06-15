Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 5: Tödliche Liebe
42 Min.Ab 12
Paige stößt auf zwei verfeindete magische Familien - die Montanas und die Callaways. Trotz eines Waffenstillstands ist die Fehde zwischen ihnen wieder aufgeflammt. Paige beschließt, den Familien zu helfen. Doch die Situation verschärft sich, als wieder ein Callaway getötet wird: der Vater von Olivia, Richard Montanas ehemaliger Verlobten. Sie war beim letzten Gefecht gestorben, und jetzt ist es ihr Geist, der auf Rache sinnt.
Charmed - Zauberhafte Hexen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.